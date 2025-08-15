Erzurum'da Yolcu Otobüsü ile Traktör Çarpıştı: 10 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde dün yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adnan Menderes Mahallesi Üç Yol mevkisinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, A.Ş'nin kullandığı 36 SD 578 plakalı traktöre, ışıklardan kalktığı sırada, arkadan gelen ve Van'dan İstanbul'a giden F.O. idaresindeki 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsünün çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle traktörün arkasına bağlı römorktaki arpaların yola döküldüğü görülüyor.

Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu hafif yaralanan 10 kişi, Horasan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
500
