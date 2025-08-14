Erzurum'da Yolcu Otobüsü ile Traktör Çarpıştı: 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Horasan ilçesinde, Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Erzurum'un Horasan ilçesinde, yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

F.O. idaresinde Van'dan İstanbul'a giden 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü, A.Ş'nin kullandığı 36 SD 578 plakalı traktörle, ilçe merkezi Üç Yol mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün arkasına bağlı römorktaki arpalar yola döküldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaymakamlığın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İlçemiz Adnan Menderes Mahallesi Üç Yol mevkisinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti

Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.