Erzurum'da yoğun sis etkili oluyor

ERZURUM - Erzurum'da oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20-30 metreye kadar düştü. Araç şoförleri ise yoğun sisten olumsuz etkilendi.

Kent genelinde hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da sabah saatlerinde yoğun sis yaşandı. Havaalanı yolu üzerinde 20-30 metreye kadar düşen görüş mesafesi araç şoförlerini de olumsuz yönde etkiledi. Öte yandan Olimpiyat parkı içerisinde bulunan gemi kafede sis nedeniyle görünmez hale geldi. Erzurum Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü de yaptığı son hava durumu değerlendirmelerinde, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor" diyerek vatandaşları uyardı.