Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı ve Tipi

Erzurum'da yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda çalışma yaparken, trafik polisleri de yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.