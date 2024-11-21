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Erzurum'da "Yılın Öğretmeni" Canan Ulukurt, proje temelli eğitimle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

Erzurum'da
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Erzurum'da Yılın Öğretmeni seçilen Canan Ulukurt, proje temelli eğitim yöntemiyle ilkokul öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Erzurum'da Yılın Öğretmeni seçilen Canan Ulukurt, proje temelli eğitim yöntemiyle ilkokul öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Mesleğe 22 yıl önce köy okulunda başlayan 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Ulukurt, 6 yıldır Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapıyor.

Klasik yöntemin yanı sıra müfredata uygun proje temelli eğitim uygulaması ve Web 2.0 araçlarıyla öğrencilere ders anlatan Ulukurt, sivil toplum kuruluşları ile sosyal sorumluluk çalışmaları da yapıyor.

Motor becerilerinin gelişmesini sağlayacak etkinliklerin yanı sıra onluk ve birlik kavramları üç boyutlu tasarımlarla, geometrik şekilleri atık malzemelerden tasarımlarla öğreten Ulukurt, teknolojinin doğru ve güvenli kullanılması amacıyla da akıllı tahtada görsel uygulamalar yaparak çocuklara dersleri sevdirip keyifli hale getiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentte Yılın Öğretmeni seçilen Ulukurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Erzurum'u temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen organizasyona davet edildi.

"Yetkin ve erdemli birey yetiştirmek en büyük görevimiz"

Öğretmen Ulukurt, AA muhabirine, yıllardır yaptığı eTwinning ve sosyal sorumluluk projelerinden aldığı belgeler, hizmet içi faaliyetler ve yazarı olduğu kitaplar dolayısıyla Erzurum'u temsilen Yılın Öğretmeni seçildiğini ve emeklerinin karşılığını aldığını söyledi.

Çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini ifade eden Ulukurt, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de nihai hedef olarak belirlenen yetkin ve erdemli birey yetiştirmek biz öğretmenlerin en büyük görevi. Yıllardır bunun için çabalıyorum. Meslek sahibi olan öğrencilerimin çoğuyla görüşüyor, kendi çocuklarım gibi öğrencilerimi seviyorum, iyi ki öğretmenim. Proje temelli eğitimde çocuklar problemleri keşfediyor, çözüm yollarını buluyor ve sonuca kendileri ulaşıyor. Bu şekilde 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetişiyor. Problem çözme ve düşünme becerileri gelişiyor. Örneğin derslerde web 2.0 araçlarını çok kullanırım, bu öğrencilerin derse ilgisini artırır, eğlenceli ve kalıcı öğrenmeyi sağlar."

Öğrencilerini çevrim içi yabancı akranlarıyla görüştürüyor

İtalya Napoli'deki akranlarıyla çevrim içi buluşturduğu öğrencilerinin, farklı kültürleri tanımalarına olanak sağladığını dile getiren Ulukurt, proje temelli eğitim yönteminin çocukların derse ilgisini artırıp daha kalıcı öğrenmeye olanak sağladığını vurguladı.

Ulukurt, eTwinning projeleriyle 2018 yıllında tanıştığını ve bu platformda 30 projesinin olduğunu, bunun çok faydasını gördüğü için proje temelli eğitimi sürdürdüğünü söyledi.

Geri dönüşüm malzemeleriyle hayvanlara yuva, köy okuluna kitap yardımı gibi farklı projelerin yanı sıra öğrencilerin anne ve babalarına yazdıklarını şiir kitabı haline getirdiğini ifade eden Ulukurt, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için de harfleri öğretme yöntemlerini kitaplaştırdıklarını anlattı.

Projelerine destek veren İl ve Yakutiye İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi, öğretmen arkadaşları, öğrenci ve velilerine teşekkür eden Ulukurt, mesleğe gönül veren tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğrencilerden Zehra Göysaya da öğretmeni sayesinde derslerin çok keyifli ve eğlenceli geçtiğini belirterek, "Okuma yazmaya çıktığımda anne ve babamın yazdığı mektubu okuyunca çok mutlu oldum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum." dedi.

Zeynep Duru Özdemir ise öğretmenlerinin çok güzel dersler anlatıp oyunlarla kendilerini eğlendirdiğini anlattı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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