Erzurum'da yılbaşında 2 bin 911 kolluk kuvveti görev yapacak

Erzurum'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 911 kolluk kuvveti görevde olacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yılbaşının huzurlu ve güvenli şekilde geçmesinin temin edilmesi için polis ve jandarma ekiplerince birtakım tedbirler alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde 59 noktada 211 ekip ve 1692 personel, ilçelerde 47 noktada 51 ekip 346 personel olmak üzere toplam 2 bin 38 polis görev yapacak.

İl Jandarma Komutanlığı ise sorumluk bölgesinde 873 personelle tedbir alacak.

Kent genelinde toplam 2 bin 911 kolluk kuvveti, yılbaşı tedbirleri kapsamında görevde olacak.