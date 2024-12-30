Erzurum'da Yılbaşı Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Erzurum'da yılbaşı denetimleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 1497 jandarma personeli görev alacak.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

?Yılbaşında jandarma trafik ekipleri tarafından şehirler arası ve mahalle yollarında denetimlerin artırılacağı, alkol, hız, kış lastiği kullanımı ve emniyet kemeri kontrollerinin yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"?Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, yeni yılın huzur ve güven içinde karşılanması maksadıyla 30 Aralık 2024-01 Ocak 2025 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde belirlenen noktalarda 1497 personelin katılımıyla emniyet ve asayiş hizmetlerine devam edecektir."