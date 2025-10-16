Erzurum'da Yeni Afet Yönetim Merkezi İncelemesi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yeni inşa edilen İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde incelemelerde bulundu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadıklarını anlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanan ve ülkenin en büyük yönetim merkezi olma özelliğini taşına merkezde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, yetkililerden fiziki şartlar ve eğitimler konusunda bilgi aldı.

11 farklı şehirden merkeze gelerek eğitim alanlara konuşan Çiftçi, verilen eğitimlerin önemine dikkati çekti.

Çiftçi, 2011 yılında meydana gelen Van depreminde bölgeye koordinatör olarak görevlendirildiğini, yaklaşık beş buçuk ay boyunca görev yaptığını, kalıcı konutların inşasına başlanmasıyla görevinin tamamlandığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Afşin'de koordinatör olarak iki ay süreyle görev yaptığını da hatırlatan Çiftçi, Türkiye'nin afetlere müdahale konusunda çok tecrübeli olduğunu aktardı.

O dönemde yaşananlardan alınan derslerle kurumların kendilerini yeniden yapılandırarak kurumsal kapasitelerini artırdığını ifade eden Çiftçi, "Ülkemizin bir afet kuşağında yer aldığı artık net bir şekilde görülüyor. Her yıl mutlaka bir deprem, sel, yangın veya heyelan olayıyla karşılaşıyoruz. Bu durumlarda profesyonel ekiplerle müdahale edilmesi son derece kıymetli." dedi.

Yeni merkezde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, afet durumlarında 23 çalışma grubunun koordinasyonu gerçekleştirilebilecek.