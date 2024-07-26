Erzurum'da Yem ve Gıda Ürünleri Denetimi Yapıldı

Erzurum Valiliği, kentte bulunan yem ve gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yem ve gıda ürünlerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında yem, gıda ve gıda ile temas eden malzeme üreten işletmelere yönelik, 19-26 Temmuz arasında 330 denetim yapıldı.

Denetimlerin sonucunda olumsuzluk tespit edilen hususlarda 1 işletmeye 29 bin 230 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 1 numune alındı.