Erzurum'da yaya geçidinde aracın çarptığı karı-koca yaralandı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, yaya geçidinde ticari aracın çarptığı karı-koca yaralandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, yaya geçidinde ticari aracın çarptığı karı-koca yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.K yönetimindeki 25 ABN 885 ticari araç, Lalapaşa Kavşağı'nda yaya geçidini kullanan H.B ile eşi F.B'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı karı-koca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücü A.K. hakkında yasal işlem başlattı.
Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel