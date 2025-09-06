Erzurum'da Yaya Çarpan Alkollü Sürücü Gözaltına Alındı

Haberler

Erzurum'da bir otomobilin çarpması sonucu 41 yaşındaki yaya hayatını kaybetti. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü gözaltına alındı.

Yakup B. (28) idaresindeki 34 ABE 880 plakalı otomobil, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi İstanbul Kapı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Aksakkallı'ya (41) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aksakkallı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
