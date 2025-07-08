Erzurum'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 26 Kişi Yakalandı

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Erzurum'da yapılan çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 26 düzensiz göçmen yakalandı. 4 şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen ay yaptıkları çalışmalarda, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 18 Afganistan, 3 Türkmenistan ve 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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