Erzurum'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 22 Afgan Yakalandı

Erzurum'da yasa dışı yollarla yurda giren 22 Afganistan uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla huzur uygulamalarını sürdürüyor.

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Gar mevkisinde durumundan şüphelenilen kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Gösterdiği adreste ekiplerce arama kararıyla yapılan kontrolde bu kişi ile 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan Ö.Ş ve H.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Erzurum-Erzincan kara yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerce gözaltına alınan sürücü İ.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.