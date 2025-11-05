Erzurum'da Yasa Dışı Bahis Sitelerine Erişim Engellendi

Erzurum'da jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirdiği, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 244 internet adresine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında sosyal medya/URL adresleri üzerinde araştırma yaptı.

Çalışma neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 244 internet adresi hakkında BTK'ye bildirimde bulunularak erişimin engellenmesi sağlandı.

Çalışmalarda ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 21, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu" işlediği tespit edilen 1, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği tespit edilen 1, "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçunu işlediği tespit edilen 4, "Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediği tespit edilen 8, "Atatürk'e hakaret" suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.