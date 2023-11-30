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Erzurum'da Yaralı Kızılkuyruk Kuşu Doğaya Salındı

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Erzurum'da kırsal alanda yaralı ve bitkin halde bulunan kızılkuyruk kuşu, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına salındı.

Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan kızılkuyruk kuşu, tedavi, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

Kentin kırsal alanında bir süre önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kızılkuyruk kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede kanatlarından hafif şekilde yaralı olduğu anlaşılan kuş, tedavi, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

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