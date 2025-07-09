Erzurum'da Yaralanan Leylek Yavruları Koruma Altında

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Erzurum'da yuvalarından düşen 3 leylek yavrusu, vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi. Leylekler, yapılan bakımların ardından doğaya dönecekleri ana kadar Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Erzurum'da yuvalarından düşmesi sonucu yaralanan 3 leylek yavrusu koruma altına alındı.

Dadaşköy ve Çiftlik mahallelerinde yuvalarından düşen 3 leylek yavrusu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan ve düşme sonucu hafif yaralanan leylekler, koruma altına alındı.

Erzurum DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakımları yapılan leylek yavruları, doğaya dönecek boyuta erişene kadar bakım ve beslenmeleri için Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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