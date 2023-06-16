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Erzurum'da yapılan operasyonlarda 15 aranan şahıs yakalandı

Erzurum'da yapılan operasyonlarda 15 aranan şahıs yakalandı

Güncel Haberler

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda aranan on beş şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda 11 şahıs cezaevine teslim edilirken, 4 şahıs ise serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda aranan on beş şahıs yakalandı.

Yapılan açıklamada, " Erzurum'da genelinde kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezimizde ve dış ilçelerimizde 15.06.2023 günü saat 05.00 sıralarında yapılan eşzamanlı operasyonlar neticesinde; 40 adres kontrol edilmiş, 15 aranan şahıs yakalanmış, 11 şahıs cezaevine teslim edilmiş, (3 yıl 9 ay ile 19 yıl 7 ay arası hapis cezaları ile aranan) ve 4 şahıs, gerekli adli işlemlerin akabinde serbest bırakılmıştır." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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