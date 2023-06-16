Erzurum'da yapılan operasyonlarda 15 aranan şahıs yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda aranan on beş şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda 11 şahıs cezaevine teslim edilirken, 4 şahıs ise serbest bırakıldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda aranan on beş şahıs yakalandı.

Yapılan açıklamada, " Erzurum'da genelinde kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezimizde ve dış ilçelerimizde 15.06.2023 günü saat 05.00 sıralarında yapılan eşzamanlı operasyonlar neticesinde; 40 adres kontrol edilmiş, 15 aranan şahıs yakalanmış, 11 şahıs cezaevine teslim edilmiş, (3 yıl 9 ay ile 19 yıl 7 ay arası hapis cezaları ile aranan) ve 4 şahıs, gerekli adli işlemlerin akabinde serbest bırakılmıştır." denildi. - ERZURUM