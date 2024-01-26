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Erzurum'da yapılan denetimlerde 23 firari hükümlü yakalandı

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Erzurum'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 23 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çalışma yaparak suçluları yakaladı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Erzurum'da kent genelinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 23 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, huzur ile güvenliğin sağlanması ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, "silahla tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, hırsızlık, kasten yaralama, özel belgeden sahtecilik, tehdit, kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapma, ruhsatsız silah ve bıçak bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, memura görevi yaptırmamak için direnme ile alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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