Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Yapay Zeka Destekli Radar Sistemi Trafik Güvenliğini Artırıyor

Erzurum'da Yapay Zeka Destekli Radar Sistemi Trafik Güvenliğini Artırıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da faaliyete geçirilen yapay zeka destekli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi, polis ekiplerinin işini kolaylaştırarak trafik denetimlerini daha etkin hale getiriyor. Sistem, tüm hava koşullarında otomatik olarak araçların hızını ve plakalarını tespit ediyor.

Erzurum trafiğinde kullanılan yapay zeka destekli radar sistemi, polislerin işini kolaylaştırıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığının projesi kapsamında Radarsan tarafından üretilen ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi envanterine giren yerli ve milli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS) kentte temmuzda faaliyete başladı.

Sistem, operatöre ihtiyaç duyulmadan, tüm hava şartlarında, gece gündüz tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.

Yapay zeka tarafından tespit edilen araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanını, emniyetin PolNet (Polis Bilişim Ağı) ağına gönderen sistem, ihlal yapan araçlara ait verileri de anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

Ekipler, özellikle hız ihalelerinin yoğun olduğu noktalara araç veya tripot üzerine kurdukları kameralı sistem ile kara yollarında seyreden araçları kayıt altına alıyor.

Yakalama kararı olan sürücüyü gören sistem alarm veriyor

Sisteme özel geliştirilen yerli yazılımla kameranın yaklaşık 100 metreden gördüğü araçların plakaları ile anlık hızları otomatik olarak belirleniyor.

Ekiplerin, işini kolaylaştıran sistem, araçların sürücüsü hakkında yakalanma kararı olması durumunda da ekrana verdiği alarm sayesinde, ekiplerin şüphelileri yakalamasını sağlıyor.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, geliştirilen sistemin her türlü hava şartında kullanabildiğini söyledi.

Radar sisteminin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gönderildiğini belirten Yırtar, "Cihazla ekipler, denetimlerimize daha fazla özen göstermeye başladı. Günün her saatinde hız denetimlerimiz şehir içi ve şehirler arası yollarımızda devam ediyor." dedi.

Yeni sistemin ekiplerin işini de kolaylaştırdığına işaret eden Yırtar, "Yerli ve milli cihazımız, asayiş ve diğer birimlerimizce aranan araçların plakalarını ikaz ederek ekiplerimize bildiriyor. Çok iyi bir sistem, çalışmalarımızda bize daha kolaylıklar sağlıyor. Hız denetimlerimiz artarak devam edecektir. Bu sistem araç üzerinde veya tripotla seyyar şekilde kullanılabiliyor. Araçların dikkatinden uzaklaşarak denetimimizi rahatlatacak bir sistem. Eski radar sistemlerimizde hız ölçümcü personelimizin tespitinden sonra ileride durduracak ekibe anons ediyordu, bu sistemle ihlal direkt tablete düşüyor." diye konuştu.

Yırtar, hız ihlali polis ekibinin dikkatinden kaçsa bile sisteme düştüğünü anlatarak, "Yeni sistemimiz personel hatasını da sıfıra düşürüyor. Tasarruf amaçlı ve yazılımımızın milli olması bizim için güvenlik oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

Yapay Zeka erzurum trafik Polis

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi

 Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak sözler: İsrail Türkiye'ye saldıracak

"Uykudakiler uyansın, İsrail Türkiye'ye saldıracak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir? Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 25 Eylül GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL- 1 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });