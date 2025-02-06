Erzurum'da Yangın Denetimleri İçin Komisyon Kuruldu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, devlete bağlı kurumlarda yangın denetimleri için komisyon kurulduğunu ve denetimler tamamlanınca elde edilen sonuçların sosyal medyadan açıklanacağını söyledi.

Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile jandarmada düzenlenen "Güvenlik ve Asayiş Toplantısı"nda, kentin 2024 ile 2025 yılının ocak aylarındaki bir aylık suç verilerini karşılaştırarak değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anan Çiftçi, geçen yılın ilk ay verileri ile yaptığı karşılaştırmada, kişilere karşı işlenen suçların 558'den 427'ye, mal varlığına karşı işlenen suçların 124'ten 97'ye, devlete ve millete karşı işlenene suçların 19'dan 16'ya, topluma karşı işlenen suçların 98'den 80'e, yabancıların şüpheli olarak karıştıkları olay sayısı 55'den 20'ye gerilediğini açıkladı.

Çiftçi, ele geçirilen silah sayısında yüzde 45 artış olduğunu, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının 93'ten 90'a düştüğünü, kadına karşı şiddet olaylarının ise 168'den 140'a gerilediğini belirtti.

Dolandırıcılık suçu azaldı

Dolandırıcılık suçunda geçen yılın ocak ayına oranla yüzde 5'lik bir azalış gözlemlediklerini kaydeden Çiftçi, "Bu ilimiz açısından memnuniyet verici bir durum. Uyarılarımızın etkili olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu şekilde de devam eder. Çünkü dolandırıcılar hala iş başında. Vatandaşımızı kandırmak ve tuzaklarına düşürmek için yine gayret ediyorlar. Benim istirhamım, vatandaşlarımızın kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtan kişilere rağbet etmemeleri, kanmamaları ve kesinlikle onların tuzağına düşmemeleri." dedi.

Kentteki trafik denetlemelerinin artışından da bahseden Çiftçi, "Denetimlerimizde güttüğümüz amaç vatandaşımızın kurallara uymasını sağlamak. Denetimlerin amacı vatandaşlarımızı cezalandırmak veya devletimizin herhangi bir şekilde gelire ihtiyaç duyması değil. Bizim amacımız kurallara uyulması, can ve mal güvenliğinin tesis edilmesidir." diye konuştu.

Kamu kurumlarında yangın denetimleri sürüyor

Kentteki yangın denetimlerine ilişkinde açıklamada da bulunan Vali Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'daki olaydan sonra, geçen hafta itibarıyla denetimlere başlamıştık. Ardından da Kültür ve Turizm Bakanlığımız bize bir liste iletti. Biz denetimlere başladıktan sonra onların da taleplerini yerine getirdik, denetimleri yaptık. Daha sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığı kendilerine bağlı tesislerle ilgili bir çalışma istediler. Biz onunla da ilgili bir komisyon kurduk. Onlar da çalışmalarına, denetimlerine devam ediyorlar. Devletin sorumluluğu altındaki bütün kurumlarda yangın denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Hepsinde yaygın denetimlerimiz devam ediyor. Denetimler bittikten sonra da elde ettiğimiz sonuçları, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız."