Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Ekibi Deprem Bölgesinde Çocuklar İçin Oyunlar Sergileyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bulunan Yakutiye Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, 'Gülümseyin Geliyoruz' ve 'Okula Hazırlık' projeleri kapsamında deprem bölgesindeki çocuklar için oyunlar sergilemek üzere yola çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklenen ekip, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde öğrencilere moral aşılamayı hedefliyor.

Erzurum'da, Yakutiye Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, "Gülümseyin Geliyoruz" ve "Okula Hazırlık" projeleri kapsamında "asrın felaketi"nden etkilenen illerde çocuklar için oyunlar sergilemek üzere yola çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamaya göre, GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi, 6. kez deprem bölgesinde çocuklarla bir araya gelecek.

Bakanlığın "Gülümseyin Geliyoruz" ve "Okula Hazırlık" projeleri kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde tiyatro gösterisi yaparak öğrencilere bir nebze olsun moral aşılamaya çalışacak tiyatro ekibi yola çıktı.

Yönetmen Ferhat Raşit Kına ve 16 kişilik ekibi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz uğurladı.

Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro hocası Kına, ekip olarak anlamlı bir yolculuğa çıktıklarını, afetten itibaren deprem bölgesine 5 kez gittiklerini ve 6. kez deprem bölgesinde afetzede çocuklarla buluşacakları için heyecanlı olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Kültür Sanat Yakutiye Gençlik erzurum Deprem Güncel Spor

Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı
Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı

Tekmeci Yusuf'a ödül gibi görev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Survivor Sude ile Mert evleniyor mu? Sude Burcu ve Mert Öcal'ın düğünü ne zaman? İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi mi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 11-12 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Eylül Sincan, Güdül, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 11 Eylül Euro kaç lira? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 11 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Rüyanda Görürsün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rüyanda Görürsün filmi ne zaman, nerede çekildi? 12 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Akrep, Boğa burcu yorumu! 12 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Sev Kardeşim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sev Kardeşim filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI DÖVİZ KURU 11 EYLÜL: Dolar ne kadar, 1 dolar kaç TL? Bugün döviz kuru ne kadar oldu? Muhbir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Muhbir filmi ne zaman, nerede çekildi?
title