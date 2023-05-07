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Erzurum'da yağmur suyu borusunda sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Erzurum'da yağmur suyu borusunda sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı

Güncel Haberler

Erzurum'da yağmur suyu borusu içinde sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum'da yağmur suyu borusu içinde sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pasinler ilçesinde eski mezbahadan köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

Olay yerine sevk edilen Pasinler İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada yağmur suyu borusunun içine bir köpeğin sıkıştığını tespit etti.

Ekipler, köpeğin bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalarını başlattı. İlk önce boru üzerindeki beton tabaka kırıldı, ardından boru içindeki köpek yavrusuna ulaştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma ile köpek yavrusu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yarası beresi olmadığı anlaşılan köpek yavrusu karnı doyurulduktan sonra salındı.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel

Pasinler İtfaiye Erzurum Güncel Haberler

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