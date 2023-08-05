Erzurum'da Yağmur Sele Dönüştü

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda çökmeler yaşandı, caddeler göle dönüştü. Trafikte zaman zaman sıkıntıların yaşandığı kent merkezinde Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu.