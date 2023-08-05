Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Yağmur Sele Dönüştü

Güncel Haberler

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda çökmeler yaşandı, caddeler göle dönüştü. Trafikte zaman zaman sıkıntıların yaşandığı kent merkezinde Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Erzurum yağmur sele dönüştü

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda çökmeler yaşandı, caddeler göle dönüştü.

Trafikte zaman zaman sıkıntıların yaşandığı kent merkezinde Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu.

Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri rögar kapaklarından su tahliyesi için çalışırken trafik ekipleri de çökme yaşanan yollarda sürücülerin tehlike yaşamaması için yolu trafiğe kapattı.

Yaklaşık yarım saat aralıksız devam eden sağanak yağmur yerini güneşli havaya bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nihat Kılıçoğulları - Güncel

Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title