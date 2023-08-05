Erzurum'da Yağmur Sele Dönüştü
Güncel Haberler
Erzurum'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda çökmeler yaşandı, caddeler göle dönüştü. Trafikte zaman zaman sıkıntıların yaşandığı kent merkezinde Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu.
Erzurum yağmur sele dönüştü
ERZURUM - Erzurum'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda çökmeler yaşandı, caddeler göle dönüştü.
Trafikte zaman zaman sıkıntıların yaşandığı kent merkezinde Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu.
Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri rögar kapaklarından su tahliyesi için çalışırken trafik ekipleri de çökme yaşanan yollarda sürücülerin tehlike yaşamaması için yolu trafiğe kapattı.
Yaklaşık yarım saat aralıksız devam eden sağanak yağmur yerini güneşli havaya bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nihat Kılıçoğulları - Güncel