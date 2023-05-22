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Erzurum'da Yağışlar Devam Edecek

Erzurum'da Yağışlar Devam Edecek

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Meteorolojinin 5 günlük hava tahminlerine bakıldığında Erzurum'da bu hafta da yağışlı geçecek. Ülkemizin genelini etkisi altına alan yağışlı hava 5 gün boyunca devam edecek.

Meteorolojinin 5 günlük hava tahminlerine bakıldığında Erzurum'da bu hafta da yağışlı geçecek.

Ülkemizin genelini etkisi altına alan yağışlı hava 5 gün boyunca devam edecek. Meteorolojin 5 günlük hava tahminlerine bakıldığında; Erzurum'da bu günden itibaren en düşük sıcaklık 5 derece, en yüksek sıcaklık ise 21 derece olarak tahmin ediliyor. Takvimler artık yavaş yavaş Haziran ayına doğru giderken, 22-25 Mayıs günleri Erzurum'da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Bu arada zaman zaman etkisini artıran yağışlı havalar karşısında sürücüleri uyaran yetkililer sel baskını ve heyelan benzeri olası afetler içinde dikkatli olunması gerektiğini dile getirdiler. - ERZURUM

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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