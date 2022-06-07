Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler

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Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

AA - Yunus Hocaoğlu - Güncel
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Erzurum'da kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Erzurum'da kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Hikmet C'nin kullandığı 25 DF 052 plakalı kamyon, Ağrı-Erzurum D-80 kara yolu Atatürk Üniversitesi kavşağında yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Sürücü, tekeri patlayan ve yan dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza nedeniyle trafiği bir süre tek şeritten sağladı.

Hafif yaralanan Hikmet C'ye ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

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