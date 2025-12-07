Haberler

Erzurum'un 5 ilçesinde yaban keçisi envanter çalışması

Güncelleme:
Erzurum'un 5 ilçesinde yaban keçisi popülasyonunu belirlemek amacıyla DKMP tarafından gerçekleştirilen envanter çalışmaları başladı. Ekipler, son teknolojik cihazlarla dağlık alanlarda yaban keçilerini sayıyor.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanı türlerinin popülasyon büyüklüğünü ve varlığını belirlemek amacıyla yürütülen envanter çalışmaları kapsamında Erzurum'da yaban keçisi sayımları başladı.

Erzurum'un yaban keçilerinin yoğun olarak gözlendiği Oltu, Olur, İspir, Uzundere ve Tortum ilçelerinde DKMP Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 ekip, sayım için sahaya indi. Dağlık bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarda dürbün, teleskop ve son teknoloji termal dron sistemleri kullanan ekipler, bölge bölge tespit ettikleri dağ keçilerini evraklara kaydetti. Ekipler, çalışma yaptıkları Olur ilçesindeki Kaban ve Akdağ avlaklarında dürbün, dron ve teleskoplarla araziyi didik didik taradı. Gökyüzünden uçan dron sesinden ürken keçilerin arazide koşturmaları da görüntülere yansıdı. Ekipler, arazide yaban keçilerinin yanı sıra diğer yaban hayvanlarının da kayıt altına alıyor. Yaban hayatı geliştirme sahalarında hedef türlerin sayımı iklim koşullarına bağlı olarak şubat ayına kadar sürecek.

Bu arada 1228 metre rakımıyla Karadeniz ikliminin hakim olduğu Olur ilçesinde arazide otlayan dağ keçilerinin kırsal mahallelere kadar indikleri gözlendi. Yol kenarında ya da yerleşim birimlerine yakın yerlerde otlayan dağ keçileri vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
