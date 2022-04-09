SPOR Erzurum'da "Winter Games" heyecanı

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)- Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erzurum, 2011 UNIVERSIADE ve EYOF 2017'den sonra 2023'de de Dünya Liseler Kış Oyunları'na (Winter Games) ev sahipliği yapacak. Erzurum'a gelen heyet gezdikleri spor tesislerinden memnun kaldıkları öğrenildi.

Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri ile buz hokeyi salonları, curling ve kayakla atlama kulesi gibi önemli tesislere sahip olan Erzurum birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor. İlk olarak 2011 Dünya Kış Üniversite Oyunlarında büyük bir başarı gösteren Erzurum, 2017'de de Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) aynı başarıyı sergiledi. Bu iki büyük organizasyonun ardından 2023 yılında 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak ve 30 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katılacağı Dünya Liseler Kış Oyunları'na (Winter Games) ev sahipliği yapacak.

Erzurum'da organizasyonların yapılacağı tesislerde incelemelerde bulunan Dünya Okul Sporları Federasyonu Yarışmalar Teknik Direktörü Josip Kosutik, Dünya Okul Sporları Federasyonu Kayak Teknik Komite Başkanı Yardımcısı Paavo Neal, Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Karakullukçu, Erzurum Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, buz salonları, buz hokeyi salonu, atlama kuleleri, curling salonu, kandili kayaklı koşu ve biatlon tesislerinde incelemelerde bulundu.

Okul Sporları Federasyon Başkanı Doç.Dr.Ömür Fatih Karakullukçu yaptığı açıklamada, "Erzurum'dayız, Erzurum'da inşallah 2023 yılında okul sporlarının 'Winter Games' adıyla bilinen Gymnasiade Winter Games'i gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki Şubat ayında, muhtemelen 11 ile 18 Şubat tarihlerinde Erzurum'da yaklaşık 30 ülkeyi, yaklaşık 1000 tane sporcuyu misafir etmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda teknik incelemelerde bulunmak adına Uluslararası Buz Sporları Federasyonu Yarışmalar Koordinatörü Josip Bey, aramızda ve yine Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Teknik Komite Başkanı Paavo misafirimiz. Önce buz paten pistini gezdik. Şimdi curling alanında incelemelerde bulunuyoruz. Zaten Erzurum hepimizin bildiği gibi olimpik düzeyde özellikle kış sporları alanında dünyanın en iyi tesislerine sahip. İnşallah Erzurum'un da sahip olduğu organizasyon birikimini ve kimliğini, tesis alt yapısını, organizasyonda en iyi şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Arkadaşlarımız tesisleri mesela biraz önce buz patenine girdik. Kapıdan 'Tamam artık içeriye girmeye gerek yok, burada noktalayabiliriz' dediler. Tesisleri o kadar beğendiler" dedi.

Curling salonunu gezerken burada atış yapan ve heyetle birlikte selfie çekilen Dünya Okul Sporları Federasyonu Yarışmalar Teknik Direktörü Josip Kosutik ise şunları söyledi:

"Erzurum'da ve burada bulunmak büyük bir onur. Özellikle de kış sporları şehri olan Erzurum'un bu konuda, ne kadar iyi olduğunu, tarihini ve kültürünü biliyoruz. Biz de organizasyonun Erzurum'da düzenleneceğinden mutluyuz. Bir sıkıntımız yok.?