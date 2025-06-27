Erzurum'da Vinç Devrildi: Operatör Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Vinç Devrildi: Operatör Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde devrilen bir vinç altında kalan operatör Ö. Erdem Dadak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, Dadak'ın cansız bedenini vinçten çıkardı.

ERZURUM'da devrilen vincin altında kalan operatör, hayatını kaybetti.

Olay, Yakutiye ilçesindeki eski 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ö. Erdem Dadak'ın kullandığı vinç, tekstil kent yakınlarında devrildi. İş makinesinden atlamak isteyen operatör Dadak, vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Dadak'ın cansız bedeni, vincin altından çıkarılarak Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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