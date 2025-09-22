Erzurum'da Veteriner Hekimlere Buzağı Sağlığı Eğitimi

Erzurum'da çevre illerden gelen veteriner hekimlere yönelik, buzağı sağlığı konusunda eğitim programı düzenlendi.

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen programda, akademisyenler, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Artvin, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane ve Kars'tan gelen 60 veterinere konu hakkında sunum yapıp bilgi verdi.

Program, besilik materyal planlı üretim bölgesi olarak belirlenen Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van'ı kapsıyor.

Eğitim alan veterinerlerin bilgileri çiftçilere aktararak buzağı kayıplarının azaltılıp üreme verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu eğitimin hayvancılık yol haritasının bir parçası ve önemli ayağı olduğunu söyledi.

Gürçay, yol haritasıyla üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin hayata geçirildiğini belirterek, "Tüm aşamalarla buzağıları yaşatmak istiyoruz çünkü her biri bizim için önemli servet, onları yaşatarak işletmelerin dirençli hale gelmesini amaçlıyoruz." dedi.

"Hayvan varlığımızda çok şükür artış var"

Hayvan varlığının arttığına dikkati çeken Gürçay, şöyle konuştu:

"Hayvan varlığımızda çok şükür artış var, 52,6 milyondan 58,2 milyona küçükbaş, 16,6 milyondan 17,2 milyona büyükbaş hayvan varlığımız arttı. Bu sene destek miktarımızı buzağılarda yüzde 40 artırarak 1000 liradan 1400'e, kuzu ve oğlakta yüzde 50 artırarak 200 liradan 300'e çıkardık. Temel amacımız hayvancılık işletmelerinin dirençli olmasını sağlamak çünkü her biri bizim için ekonomik bir işletme. Bunları sürdürülebilir tutmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Eğitimin sonucunda buzağı kayıplarının azaltılıp üreme verimliliğinin artırılması yönünde çok pozitif sonuçlar alacağız. Bu 19 il bizim besilik yetiştirici illerimiz, buradaki hayvan varlığımızın yaklaşık yüzde 98'i etçi ve kombineliklerden oluşuyor. Burada yetiştirilen her bir buzağı besiye alınıyor sonra et olarak dönüyor."

Yarın sona erecek eğitimin sonraki durağı Elazığ olacak.