Üye Girişi
Haberler
Erdoğan, Ursula von der Leyen ile Beştepe'de bir araya geldi
Beştepe'de kritik zirve! Telefon yetmedi soluğu Ankara'da aldı
Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
Putin nükleer tehditleri sıralarken gelen haberle yıkıldı
Rusya ile HTŞ arasındaki gizli görüşme ifşa oldu
Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş
AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
AFAD dünyanın konuştuğu yere ulaştı

Erzurum'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" gerçekleşti

Erzurum'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da şehit yakını ve gaziler, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Erzurum'da şehit yakını ve gaziler, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda sinevizyon gösterisi sunuldu, okulda görevli öğretmenler türkü seslendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada, programın amacının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan kahramanlık ve vatan sevgisi temalarını derinlemesine anlamak olduğunu söyledi.

Bu değerleri gençlerle paylaşmak için milletin en kıymetli emanetleri olan şehit ve gazi yakınlarıyla bir arada bulunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Aykut, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca bağımsızlığına ve hürriyetine aşkla bağlı bir millet olarak, vatan toprağına düşen her bir kar tanesinde, bayrağımızın dalgalandığı her ufukta şehitlerimizin ve gazilerimizin izleri vardır. Bugün burada bu vesikayı taşımakla sorumlu olan gençlerimizle bir arada olmak, bizler için büyük gurur kaynağıdır.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatmak isterim: 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Bu söz, bizlere sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmenin, vatan sevgisinin bir gereği olduğunu anlatmaktadır. Unutmayalım ki kahramanları olmayan bir milletin geleceği de olamaz. Bizler, atalarımızın bıraktığı bu kutlu mirasa sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde çalışacak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara siz gençlerle taşıyacağız."

Konuşmaların ardından programa katılan şehit yakını ve gaziler, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
img

Şimşek'ten asgari ücret çıkışı geldi vatandaş kağıda kaleme sarıldı
img

Galatasaray tribünlerine kamufle olarak girdi
img

İki arkadaşın öldüğü feci olayda kahreden detay
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, sokaklar cansız bedenlerle doldu
Kız isteme merasimine damat adayının mutsuzluğu damga vurdu
Damat adayının hali yürek dağladı
Galatasaray maçı sonrası görülmemiş olay: Nagihan Karadere hayatının şokunu yaşadı
Eve giderken hayatının şokunu yaşadı
ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
ABD'den art arda Türkiye açıklamaları! Panik mesajlarına da yansıdı

Son Dakika Haberleri

18 Aralık okullar tatil mi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (17 Aralık) Dolar ne kadar oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı belli oldu mu? 1 Ocak 2025 okullar ve iş yerleri tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücrete yüzde 25,30,35,40 zam gelirse ne kadar olur? AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM 2. FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık enflasyon oranı kaç olacak? Ozan Orhon kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ozan Orhon kaç yaşında, nereli? Ozan Orhon biyografisi! Mustafa Bozbey kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? Mustafa Bozbey biyografisi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.