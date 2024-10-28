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Erzurum'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" düzenlendi

Erzurum'da
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Erzurum'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi.

Erzurum'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi.

Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi işbirliğinde kampüs yerleşkesindeki Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programda gazilik ve şehitlik mertebelerinin yüce bir unvan olduğunu söyledi.

Şehitlere rahmet dileyen Aykut, şöyle konuştu:

"Milletimiz için vatan, yalnızca bir toprak parçası değil, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz, atalarımızın kanlarıyla sulanmış kutsal bir emanettir. Kahramanlık destanlarıyla bezenmiş bu topraklar, aziz şehitlerimizin fedakarlıkları ve gazilerimizin cesaretiyle kurulmuştur. Şehitlerimiz vatan uğruna hayatlarını feda eden kahramanlarımızdır. Onların hatıraları kalbimizde her daim yaşayacak ve nesilden nesle aktarılacaktır. Gazilerimiz ise bu destanın yaşayan tanıkları olarak karşınızda cesaretin ve vatan sevgisinin simgesi olarak durmaktadır."

Gazilerin bağımsızlık mücadelesindeki onurlu kahramanlar olduğunu belirten Aykut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli gazilerimiz, şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu kutsal emaneti koruyarak vatanımızın birliğini her koşulda savundunuz. Gazilik sadece bir unvan değil, milletimizin köklü bir yer edinen direnç ve inançla ayakta kalmanın sembolüdür. Sevgili gençler, bu kutsal mirası yarın daha güçlü bir şekilde taşımak için en büyük görev size düşmektedir. Unutmayınız ki bu topraklarda vatan için canını feda eden bir geçmişin izleri bulunmaktadır. Sizler de bu emaneti devralarak gazilerimizin ve şehitlerimizin izinde ilerleyecek Türkiye'nin geleceğini inşa edeceksiniz."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı'nın öğrencilere, jandarma konulu sunum yaptığı program, daha sonra gaziler ile öğrenciler arasında soru-cevap şeklinde devam etti.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

erzurum Güncel

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