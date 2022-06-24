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Son dakika haber | Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

AA - Yunus Hocaoğlu - Güncel
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Son dakika haberleri: Erzurum'da uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzurum'da uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 6 ay önce çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Ahmet A, Tamer Ç, Mehmet Yavuz Ç, Kader A, Nuri E, Volkan Ü, Ömer Ç, Oğuzhan Ömer Ö. ve Önder D'yi eş zamanlı operasyonla adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Öte yandan soruşturma süresinde 37 şüpheliye de kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek ya da satın almak suçlarından işlem yapıldı.

Bu operasyonlarda ise 449 gram metamfetamin, 13 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar, 8 bin 500 lira, 50 dolar ve 950 bin İran riyali ele geçilirdi.

AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

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