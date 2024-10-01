Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri "Su" ve "Hera"nın da desteğiyle düzenledikleri operasyonlarda, 4 kilo 495 gram skunk, 3 kilo 845 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 10 bin 450 lira ele geçirdi.

Operasyonlarda Ö.Ç. (38), E.T. (29), E.Ö. (45), M.A. (30), O.D. (40), C.A. (42), K.Z. (49) ve H.B. (31) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.