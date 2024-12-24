Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonunda 7.6 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da, 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakliyle ilgili mücadele konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler, narkotik dedektör köpeğinin araç içerisinde tepki vermesi üzerine arama yaptı.

Ekipler, yolcu koltuğu altındaki döşemeye gizlenmiş 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirdi.

İran uyruklu M.Z. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.