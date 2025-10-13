Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemeye yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 103 gram sıvı uyuşturucu, 88 gram sentetik uyuşturucu, 64 gram esrar ve 18 hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.