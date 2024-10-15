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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 975 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda bir kişi tutuklandı.

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kilo 975 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, uyuşturucu satışı ve sevkine yönelik narkotik arama köpeği "Su" ile yaptığı operasyonda, 6 kilo 975 gram uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 10 bin 200 TL ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

erzurum

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