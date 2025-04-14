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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

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Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kilo 921 gram kubar, 300 gram toz, 5 gram reçine esrar ve 1 kilo 696 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Erzurum'da geçen ay jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, kentte narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda 1-31 Mart arasında yaptıkları çalışmalarda, 4 kilo 921 gram kubar, 300 gram toz, 5 gram reçine esrar, 1 kilo 696 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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