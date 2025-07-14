Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

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Erzurum'un Horasan ve Yakutiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyonlarda 446 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Erzurum'un Horasan ve Yakutiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Horasan ve Yakutiye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 446 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ile 95 mermi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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