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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 850 Gram Ele Geçirildi

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Erzurum'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.S. tutuklandı.

Erzurum'da düzenlenen operasyonda, 2 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik madde arama köpeği "Magnum"un desteğiyle yapılan çalışmada, 2 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli H.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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