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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.75 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

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Erzurum'da düzenlenen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı M.H. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik madde arama köpeği "Hera"nın desteğiyle yapılan çalışmada, 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli M.H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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