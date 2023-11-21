Erzurum'da Uyuşturucu Kaçakçılarına Karşı Başarılı Mücadele

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kaçakçılarına yönelik etkin mücadele yürüterek başarılı sonuçlar elde etti. Polis ekipleri, kontrol noktaları ve operasyonlarla uyuşturucu madde sevkiyatını engelliyor.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, doğu ile batı arasında geçiş noktası konumundaki kentte uyuşturucu kaçakçılarına yönelik etkin mücadelesi başarılı sonuç verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinde görev yapan polis ekipleri, kent genelinde ve şehrin giriş çıkış noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında 7/24 görev yapıyor.

Durumundan şüphelendikleri şahıslar ile metruk binaları arayıp şok operasyonlara imza atan polis ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarıyla etkin mücadele yürütüyor.

Şehrin giriş çıkışlarında oluşturdukları 4 uygulama noktasında çevik kuvvet, asayiş ve özel harekat birimindeki polislerinin de desteğiyle araçları denetleyen ekipler, doğudan batıya yapılan uyuşturucu madde sevkiyatına da geçit vermiyor.

Şüpheli araçlar didik didik aranıyor

Polisler, durumundan şüphelendikleri araçları uygulama noktalarında narkotik köpeklerinin de yardımıyla didik didik arıyor.

Uyuşturucu maddelerin sevki için ilginç ve fark edilmesi zor olan yöntemlere başvuran kaçakçılar, polisler ile en büyük destekçileri dedektör köpeklerden kaçamıyor.

Kış mevsiminde soğuk hava ve kar yağışına rağmen uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelelerini sürdüren polisler, ihbar ya da istihbarat bilgisi beklemeksizin kontrol faaliyetlerini, tam teçhizatlı özel harekat polislerinin desteğiyle sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen yıl 1031 olayda 334 kilo 532 gram uyuşturucu, 22 bin 775 narkotik hap ele geçiren ekipler, 1549 şüpheliyi gözaltına aldı, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 178'i tutuklandı.

Narkotik ekipleri, aynı yıl vatandaşların uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadeleye destek olmaları, farkındalığın artırılması ve bilgilenmeleri amacıyla düzenledikleri 153'ü "Narkorehber" programında 8 bin 981 anne ve anne adayı olmak üzere toplam 421 organizasyonda 82 bin 550 kişiyi bilgilendirdi.

Ekipler tarafından bu yılın ocak döneminden bugüne kadar 607 olayda 137 kilo 532 gram uyuşturucu, 156 bin 631 narkotik hap ele geçirildi, 1039 şüpheli gözaltına alındı ve 153 zanlı tutuklandı.

Ayrıca polis ekipleri, bu sene uyuşturucu faaliyetlerini engellemek için yürüttükleri "Narkoalan" ve diğer çalışmaları sonucunda 716 metruk bina ile 890 aracı denetleyip, 2 bin 984 kişi sorguladı.

Son iki yılda yaklaşık yarım ton uyuşturucu ele geçirildi

Özellikle gençlerin uyuşturucudan uzak durması için bilgilendirme faaliyetlerini sürdüren ekipler, bu yıl 148'i "Narkorehber" programında 5 bin 830 anne ve anne adayı olmak üzere toplam 581 organizasyonda 58 bin 927 kişiye yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ekipler, son iki yılda gerçekleştirdikleri operasyon, denetim ve çalışmalarda 472 kilo 64 gram uyuşturucu ile 179 bin 406 narkotik hap ele geçirdi, 2 bin 588 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 331'i tutuklandı.

Yürüttükleri çalışmaları tanıtmak, uyuşturucunun ortaya çıkarabileceği zararları anlatmak için son iki yılda 1002 etkinlik düzenleyen ekipler, bu organizasyonlarda 141 bin 477 kişiyi bilgilendirdi.