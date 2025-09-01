Erzurum'da Üst Üste Yangınlar: Mahalleli Tedirgin

Erzurum'un Kırmızıtaş Mahallesi'nde son bir hafta içinde 3 yangın çıkarak 10 ev ve 17 ahırı yok etti. Muhtar Halit Polat, nedenini bilmedikleri yangınların psikolojik etkilerini anlatırken, mahalle halkının destek ihtiyacını dile getirdi.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde dün yangında 10 ev ve 17 ahırın yandığı, 16 büyükbaşın da öldüğü kırsal Kırmızıtaş Mahallesi'nde hem hazar tespit çalışması hem de iş makineleriyle temizlik yapılıyor. Mahallede bir haftada 3'üncü kez yangın çıktığını belirten Muhtar Halit Polat, "Bir türlü bunun nedenini öğrenemedik. Biz de psikolojik olarak çöktük. Mahalleli olarak çok büyük tehlikedeyiz. Yatamıyoruz, tedirgin olduk. Bizim psikolojik destek almaya ihtiyacımız var" dedi.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırmızıtaş Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine mahalleye 14 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve 4 iş makinesi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına mevcut araçların müdahalede yetersiz kalınca takviye olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait yangın söndürme araçları, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ile jandarma ve polisin TOMA'ları mahalleye yönlendirildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu yangın dün saat 19.00'da kontrol altına alındı. İş makineleriyle sabaha kadar sürdürülen soğutma çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında 10 ev ile 17 ahır yandı.

HASAR TESPİTİ VE TEMİZLİK

Yangın sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri hasar tespitine başladı. Yakutiye Belediyesi tarafından iş makineleriyle temizliğin yapıldığı mahallede, Kızılay, vatandaşlara yiyecek ikramında bulundu.

'EKİPLER ZAMANINDA YETİŞMESEYDİ MAHALLE HEP YANMIŞTI'

Daha önce meydana gelen yangınlardan etkilenen vatandaşlara imece usulü ot desteğinde bulunmak için çevre mahallelere traktör gönderdiğini belirten Kırmızıtaş Mahalle Muhtarı Halit Polat, "Gelen 16 römork otu organize ettim. Arkadaşlarla oturmuş yemek yerken hemen 50 metre ilerimizde sanki çatı patladı. Bir anda çatı alev topuna döndü. İtfaiye hortumlarını getirdiğimde yangın evleri sardı. Rüzgarın kuvvetli esmesiyle yangın büyüdü. Bir türlü önüne geçemedik. Eğer ekipler zamanında yetişmeselerdi mahalle hep yanmıştı. Gece sabaha kadar ekipler çalıştı. 10 ev 17 ahırla atlattık. 16 da büyükbaş telef oldu. Yanan balya sayısı 20 bini buldu. Balya makinelerimiz de yandı. İnşallah artık son olur" diye konuştu.

'YATAMIYORUZ, TEDİRGİN OLDUK'

Mahallelerinde bir hafta içinde üçüncü kez yangın çıktığını belirten muhtar Halit Polat, şunları söyledi:

"Çok zor durumda kaldık. Bir haftada 3 yangın olayı yaşandı. Bir türlü bunun nedenini öğrenemedik. Biz de psikolojik olarak çöktük. Mahalleli olarak çok büyük tehlikedeyiz. Yatamıyoruz, tedirgin olduk. Bizim psikolojik destek almaya ihtiyacımız var. Benim köyüm 60 hane hep hısım akraba, hiç yabancımız yok. Bir husumetlimiz de yok. Yangınlar neden çıkıyor. Biz de şaşkınız."

Haber: Salih TEKİN - Kamera: OKtay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
