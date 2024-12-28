Üye Girişi
Haberler
Narin davasının mahkeme başkanından çarpıcı uyarı: Ambulans ekipleri burada olsun
Mahkeme Başkanı saat verdi: Ambulans ekipleri burada olsun
Narin Güran davasında karar bu akşam açıklanacak
Türkiye'nin konuştuğu davada mahkeme başkanından dikkat çeken açıklama
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj

Erzurum'da Üreticilere Hibe Süt Sağım Makineleri Dağıtıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tortum ilçesinde 158 üreticiye hibe süt sağım makinesi dağıtımı gerçekleştirildi. 'DAP ile Erzurum'da Süt Sığırcılığı Artıyor' projesi kapsamında hayvancılığı geliştirmeyi hedefleyen desteklerle, sütün sanayiye aktarımındaki değer kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Erzurum'un Tortum ilçesinde 158 üreticiye yüzde 60'ı hibe süt sağım makinesi dağıtıldı.

Hayvancılığı geliştirme ve iş yükünü azaltma amacıyla DAP Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen "DAP ile Erzurum'da Süt Sığırcılığı Artıyor" projesi kapsamında Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde süt sağım makinesi dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Tortum Belediye Başkan Vekili Muharrem Hüseyin Akar ve yetiştiricilerin katılımıyla ilçedeki yetiştiricilere 158 süt sağım makinesi teslim edildi.

Kenger, AA muhabirine, tarım ve hayvancılık şehri Erzurum'da hayvansal üretimin ana çıktılarından olan süte değer katmakta kararlı olduklarını belirtti.

Bu kapsamda geçen günlerde Karayazı ilçesinde 248 yetiştiriciye süt sağım makinesi teslim edildiğini ifade eden Kenger, şunları kaydetti:

"Hayvansal üretimin ana çıktılarından olan sütün sanayiye aktarılma aşamalarında değer kaybını yok etmek, sütün katma değerli ürünlere dönüştürülmesini sağlamak hedeflerimizdendir. Tarımda üreten şehir Erzurum'da başta hayvansal ürünler olmak üzere tarımsal ürünlerin katma değerini artırmak önceliğimizdir. Bu kapsamda yetiştiricilik alanındaki veterinerlik hizmetlerimiz, yetiştiricilerimizin eğitimleri dışında sütün soğuk zincirle sanayiye aktarılması çalışmaları, süt sağım makinesi temin çalışmaları, yerelde üretilen peynirleri tanıtmak ve farkındalık oluşturmak gibi faaliyetleri etkin şekilde yürütüyoruz."

Kenger, bütüncül bir yaklaşımla "Erzurum Süt Çalıştayı" gerçekleştirdiklerini, ayrıca yetiştiriciler için yerel ve ulusal fon kaynaklarından kentte projeler yürütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
img

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
img

Reyting için bunu da yaptılar
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun
Anne Yüksel Güran savunmasında neler söyledi?
Anne Yüksel Güran savunmasında neler söyledi?
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Bakan Fidan, Blınken'a resti çekti: İzin vermeyeceğiz
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun
Kobani, ABD'den sonra bir ülkeye daha yalvardı: Türkiye ile konuşun

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.