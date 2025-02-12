ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon

Trump'tan Putin'e savaşın seyrini değiştirecek telefon: Anlaştık
5 ilimizde eğitime kar arası

5 ilimizde eğitime kar arası
Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"

Erzurum'da Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Erzurum'da Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları Açılış Töreni Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları'nın açılış töreni Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2025'te kentin turizm ve kış sporları başkenti olacağını açıkladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Üniversiteler Arası Kış Sporları Oyunları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erzurum bar ekibi gösteri yaptı.

Valisi Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, kentte gerçekleştirilen organizasyondan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"İlimiz 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti, aynı zamanda da 2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti ilan edildi. 2025 yılı içinde 70'i aşkın etkinliğimiz olacak. Hem kış sporları hem de turizm kapsamında bu yılı dolu dolu geçireceğiz. Kış sporları etkinliğinin açılışı 11 farklı kategoride 400 sporcu ile gerçekleştirildi. Mart ayının başında Dünya Snowboard Kupası Erzurum'da kış oyunları kapsamında yapılacak."

Çiftçi, temmuz ayında da yaz oyunlarının yapılacağını bildirerek, "Büyük bir organizasyon olacak. Ağustos ayı içinde de uluslararası bisiklet turnuvası ile büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olacağız. Yaz geçip kış geldiğinde de etkinlikler yaparak yılı kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise ülkedeki tüm federasyonlarla iş birliği yaptıklarını ve bundan sonraki yıllarda organizasyonları daha geniş etkileşim olacak şekilde düzenleyeceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından programda plaket takdimi yapıldı, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açılış programına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
img

Yunanistan, Türkiye'ye karşı harekete geçti
img

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
img

Dünya devi batıyor! 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Trabzonspor maçına gönderme var: Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor

Herkes Galatasaray'ın Eren Elmalı videosunu konuşuyor
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.