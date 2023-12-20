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Erzurum'da Üniversite Öğrencisi Havuzda Ölü Bulundu

20 Aralık 2023 14:33 Güncelleme: 14:35 Abone Ol

Erzurum'da bir üniversite öğrencisi, Olimpiyat Millet Bahçesi Spor Salonu ve Yüzme Havuzu'nda ölü bulundu. Alper Cihan Karabak, yüzme hocası tarafından hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Karabak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.