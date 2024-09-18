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Erzurum'da Üniversite Öğrencilerine Hoş Geldin İkramı

Erzurum'da Üniversite Öğrencilerine Hoş Geldin İkramı
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Erzurum'da üniversite kazanarak kente gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından havalimanı, otogar ve tren garında karşılanıyor. Öğrencilere ikramlar sunuluyor ve barınacakları yurtlara yönlendiriliyor.

Erzurum'a üniversite kazanarak gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla havalimanı, otogar ve tren garında karşılanıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlik liderleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarının yetkilileri otogar, havalimanı ve tren garında kente gelen öğrencilere "hoş geldin" demek için stant kurdu.

Gençlik liderleri ve yetkililer, kente giriş yapan öğrencileri çeşitli ikramlarla karşılayıp, barınacakları yurtlara yönlendiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, devletin şefkatli kollarını öğrencilere açtıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi anne baba kucağından daha iyi ağırlamak için üzerimize düşenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere önem verdiklerine dikkati çeken Çakmur, "Geleceğimiz olan üniversiteli öğrencilerimizin daha huzurlu, daha refah bir ortamda öğrenim görmesi için hepimiz seferber olduk." dedi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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