Erzurum'da Uluslararası Laboratuvar Tıbbı Zirvesi 2025 Başladı

Güncelleme:
Türk Biyokimya Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Laboratuvar Tıbbı Zirvesi, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı. Zirve, laboratuvar tıbbındaki güncel gelişmeleri ve yenilikçi uygulamaları ele alacak.

Erzurum'da, Türk Biyokimya Derneğince (TBD) yurt içi ve dışından bilim insanları, klinisyen, araştırmacı ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Laboratuvar Tıbbı Zirvesi 2025 Erzurum" başladı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 31 Ekim'e kadar devam edecek zirve, üniversitenin Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda Kafkas yöresi halk oyunları gösterisiyle başladı.

Derneğin en kapsamlı uluslararası etkinliklerinden biri olan zirvede, bilim insanlarının katılacağı konferanslar, sempozyumlar ve çalıştaylarla, laboratuvar tıbbının güncel gelişmeleri ele alınacak.

Zirvede, tıbbi biyokimya alanında yenilikçi uygulamalar, moleküler tanı teknolojileri, yapay zeka destekli analiz sistemleri ve klinik laboratuvar yönetimi görüşülecek.

Etkinlik kapsamında sunulan bildiri özetleri de Türk biyokimya dergisi "Turkish Journal of Biochemistry"de yayımlanacak.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, programda yaptığı konuşmada, aynı çatı altında bir araya gelmiş özverili bilim insanlarını bir arada görmenin, biyomedikal bilimin geleceğine dair umutları daha da güçlendirdiğini belirtti.

Hacımüftüoğlu, "Biyokimya, yaşamın dili olarak tanımlanır. Her molekül, her keşif, merakın ve insanlığın ortak idealleri uğruna verilen emeğin hikayesini taşır. Bu yılki temamız olan 'Molekülden Laboratuvara, Laboratuvardan Tedaviye', bizlere çalışmalarımızın laboratuvarda sona ermediğini, her bir buluşun bir hastanın yaşamına dokunma gücüne sahip olduğunu hatırlatıyor." dedi.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, TBD Başkanı Prof. Dr. Doğan Yücel, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi ve etkinlik başkanı Prof. Dr. Ahmet Kızıltunç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erol Akpınar, çok sayıda bilim insanı ve öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
