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Erzurum'da Türkiye'nin İlk Yapay Buz Tırmanış Etkinliği Gerçekleşti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Gaziantep Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yapay buz duvarına tırmandı. Etkinlikte, Türkiye'de ilk kez oluşturulan yapay buz dağında tırmanış yapıldı. Çiftçi, herkesi Palandöken'e davet etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Palandöken'deki yapay buz duvarına tırmandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan ve yapaylığı dolayısıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan buz dağı şeklindeki parkta tırmanış etkinliği düzenledi.

Etkinliğin düzenlendiği alana paletli arazi aracı UTV ile gelen Vali Çiftçi, ekipmanlarını taktıktan sonra eğitimcilerden tırmanışla ilgili bilgi aldı ve yaklaşık 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkına tırmandı.

Çiftçi, tırmanışın ardından gazetecilere, buz duvarının yukarısına çıkarken zaman zaman zorlandığını söyledi.

Yeni sezonda herkesi Palandöken'e davet eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Buz tırmanışını gerçekleştirdik, ilk defa deneyimledim. Başlarken biraz zorlandığımı hissettim ama heyecanımı yendikten sonra oldukça kolay olduğunu gördüm. Burası Türkiye'nin ilk yapay buz tırmanış pisti. Ülkemizin diğer yerlerinde böyle bir imkan yok. Palandöken'de kayak sezonu açıldı, kayak yapılıyor. Burada kayak pistiyle birlikte buzda tırmanma pisti var ve ikisi entegre olmuş vaziyette. Bu sene Erzurum 'Kış Sporları Başkenti' oldu, cuma günü itibariyle Avrupa Kış Sporları Başkenti bayrağını ve beraatını aldı. Önümüzdeki sezonda tüm kayak ve maceraseverleri Erzurum'a bekliyorum, bu tecrübeyi yaşamalarını kendilerine tavsiye ederim."

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu da tırmanışın eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Tahmazoğlu, "Buza tırmanışı ilk kez valimizle gerçekleştirdim. Başta zor gibi gözüküyor fakat o kadar zor olmadığını ve zevkli olduğunu gördüm. İnşallah bundan sonraki Erzurum'a gelişlerimizde bu sporu denemeye devam edeceğim." dedi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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