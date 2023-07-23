Çayır biçerken yan devrilen traktörün sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay, Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Bahçecik mahallesinde meydana geldi. Yolun bozuk olması nedeniyle ambulans aracı kaza yerine gidemedi ve sağlık çalışanları yaya olarak ilerleyerek olay yerine ulaştı. Jandarma personeli ve vatandaşların yardımıyla sürücünün cenazesi ambulansa taşındı.

Erzurum'da Traktör Yan Devrildi: 1 ölü

ERZURUM - Çayır biçerken yan devrilen traktörün sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Bu sabah saat 07: 00 sularında Oltu'nun Bahçecik mahallesinin kışla mevkiinde çayır biçen Mikail Şahin traktörün yan devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yolun karşı tarafında çayır biçen ve olayı gören Murat Aslan olayın hemen ardından koşarak geldiğini fakat geldiğinde sürücünün nefes almadığını söyledi. Ayrıca Murat Aslan; "Hemen polisi ve 112 ekiplerini aradım sonrada köylülere haber verdim" dedi. Yolun bozuk olması nedeni ile ambulans aracı kaza yerine gidemedi ve sağlık çalışanları yaklaşık bir kilometre yaya olarak ilerlediler ve olay yerine ulaştılar. Yapılan geçici otopsinin ardından jandarma personeli vatandaşların da yardımıyla Mükail Şahinin cenazesini ambulansa kadar sedyeyle taşıdı.