Erzurum'da trafo yangını

Erzurum Murat Paşa Mahallesi Sütbeyaz Sokak'ta bulunan bir elektrik trafosunda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Trafodaki yangından sonra Murat Paşa Mahallesi ve şehrin en merkezi bölgesi olan Cumhuriyet Caddesi'nin bir bölümünde elektrikler kesildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer yangının sıcaklardan dolayı kaynaklanabileceğini dile getirdiler.